Premio Sofy Award all'olio biologico Dop dell'Etna 'Natura Viva'

L'olio extravergine Dop Monte Etna "Natura Viva", ottenuto da olive della varietà Nocellara Etna coltivate alle pendici del vulcano e prodotto dall'azienda Barbera, si è ggiudicato il premio internazionale Sofy Award come migliore olio del mondo. Il premio, nato nel 1952, promuove le eccellenze agroalimentari negli USA ed è conferito dalla Specialty Food Association di New York, che rappresenta oltre 3000 aziende dell'industria del food negli Stati Uniti. Ancora un prestigioso riconoscimento per l'azienda Barbera, unica azienda siciliana che aveva già vinto l'Award nel 2014 con il Lorenzo n.5.

I dettagli del premio e le caratteristiche dell'olio saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terra ' domani, alle 10, nella sala rossa dell'Ars. Parteciperanno l'imprenditore Manfredi Barbera, gli assessori regionali alle Attività Produttive e all'Agricoltura, Edy Tamajo e Luca Sammartino, il presidente del Consorzio di tutela della DOP Monte Etna Giosuè Catania, il presidente del Cofiol Mauro Lo Bue e l'imprenditore agricolo Giovanni Costanzo, che ha prodotto le olive da cui è stato ricavato l'olio vinciore.