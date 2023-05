Incidente stradale a Lentini: il bilancio è di una donna morta e di un ferito grave

Una donna morta e un ferito in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 385, in territorio di Lentini. La vittima è una donna di 75 anni. Sul posto, diverse ambulanze e l’elisoccorso del 118, oltre ai carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare l'esatta dinamica. Sia la donna sia il ferito sarebbero originari di Militello in Val di Catania, secondo quanto riferisce il sito Scordia.info. Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto un solo veicolo, all’interno del quale viaggiavano la 75enne rimasta vittima dello schianto, e un uomo che sarebbe stato trasportato in ospedale in elicottero.

(Foto Franco Assenza)