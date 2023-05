Spacciava in una baracca alla periferia di Siracusa: ha l'obbligo di dimora

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, costantemente impegnati nei servizi di contrasto alla droga, hanno arrestato un 25enne del luogo per detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso dai militari a spacciare nei pressi di una baracca artigianale situata nella periferia della città aretusea.

L’attività fa seguito ad un rinvenimento di stupefacenti nella medesima zona degli scorsi giorni infatti, all’interno della baracca, nascosta tra la fitta vegetazione, sono stati rinvenuti oltre 100 grammi, tra cocaina, crack, hashish e marijuana, sottoposti a sequestro.

Al 25enne, in seguito alla convalida dell’arresto, è stato applicato l’obbligo di dimora nel comune di Siracusa con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione durante l’orario notturno.