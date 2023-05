Rosolini, il Consiglio approva tutti i punti all'odg: Iemmolo subentra a Roccasalvo

Approvati ieri sera dal consiglio comunale di Rosolini tutti e 12 i punti all'ordine del giorno, nonostante il tentativo dell'opposizione di mandare a gambe per aria la seduta, abbandonando l'aula dopo che la maggioranza ha detto no al rinvio all' adesione alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata 'Aretusacque SPA', per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Siracusa. Inutile il tentativo dell'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Giannone di spiegare che il Comune di Rosolini, avrebbe non solo rischiato l'isolamento, ma di ritrovarsi un commissario nella gestione dell'acqua. Piergiorgio Gerratana intervenuto nel dibattito aveva sollecitato che 'era una battaglia politica da fare' avendo in passato votato per l'acqua pubblica. Così si è arrivati alla richiesta formulata da Saro Cavallo di rinviare la trattazione dell'argomento. La maggioranza ha però detto di no approvando il punto. L'opposizione, sperando nella mancanza del numero legale, ha abbandonato l'aula. In avvio di seduta si è proceduto alla surroga del dimissionario Corrado Roccasalvo di 'Primavera Rosolinese' che oggi è in corsa per un scranno a palazzo San Domenico a Modica, dove vive con la famiglia ed ha delle attività imprenditoriali. Al suo posto si è insediata Maria Concetta Iemmolo, prima dei non eletti in 'Primavera Rosolinese'.