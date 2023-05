L' alluvione in Emilia Romagna: salgono a 8 i morti e alcuni dispersi

Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia Romagna: otto i morti e "alcuni dispersi".

Quattromila gli sfollati.

Allagamenti diffusi in 24 comuni. Esondati tutti i fiumi della regione. In 50mila senza corrente elettrica.

LE VITTIME - Tre persone sono morte a Forlì, uno travolto da una frana nel Cesenate e due coniugi morti a Ronta di Cesena. Mentre il marito è stato trovato nella casa dove vivevano e dove avevano un'azienda agricola, la donna è stata ritrovata sulla spiaggia di Zadina a Cesenatico, trascinata dalla furia del Savio per oltre venti chilometri. Si teme che il bilancio possa aumentare. Il presidente Stefano Bonaccini, oltre a parlare di un bilancio di otto morti, ha riferito anche di alcuni dispersi.