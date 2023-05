Confermati in Appello 3 anni a Sarkozy per corruzione: uno in carcere

È stata confermata in appello la condanna a tre anni di carcere, uno solo obbligatorio, per l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, ritenuto colpevole di un reato di corruzione e traffico di influenze.

Sarkozy, che era stato condannato in prima istanza nel marzo 2021, è il primo ex capo di Stato condannato a una pena detentiva effettiva, ma non entrerà in carcere, perché il tribunale ha precisato nella sentenza che può scontare la pena agli arresti domiciliari e con un braccialetto elettronico.

L'ex presidente - ritiratosi dalla vita politica dal 2016, ma ancora molto influente tra i conservatori francesi - ha ascoltato la decisione dal banco degli imputati del tribunale di Parigi, con il volto teso e ha subito annunciato, tramite i suoi avvocati, che farà ricorso alla Corte di Cassazione.