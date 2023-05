Floridia, riflettori accesi sul Palio dell'Ascensione: domani le eliminatorie a cronometro

Uno sguardo ai cavalli, l'altro al cronometro. E' tutto pronto a Floridia per il Palio dell'Ascensione, uno degli eventi più attesi dell'anno nella cittadina a pochi chilometri da Siracusa. i comincia domani con la fase eliminatoria. Saranno diciotto i mezzo sangue che cercheranno di ottenere il miglior tempo sul tracciato di 650 metri ricavato su corso Vittorio Emanuele. Il percorso è già da qualche giorno chiuso al transito dei veicoli ed i bordi della strada transennati con delle barriere metalliche. Il primo cavallo in pista partirà alle 15,40. Gli altri a seguire e si osserveranno regole severissime per i partecipanti. Previsti anche test antidoping sui cavalli. Dei diciotto partecipanti, soltanto sedici conquisteranno la qualificazione, mentre chi resterà fuori dalla cronometro, sarà la 'riserva' del Palio.

Venerdì ci saranno le manifestazioni di piazza e l'abbinamento dei cavalli con i quartieri di Floridia. L'attenzione è rivolta sulla finalissima che si disputerà domenica pomeriggio. Organizzatori e appassionati incrociano le dita. Sperano che le condizioni metereologiche siano favorevoli alla corsa dell'Ascensione.