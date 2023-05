Braccialetto di Fratelli d'Italia in classe, botta e risposta tra deputato e preside del liceo di Floridia

"E' una cosa grottesca, una farsa: non e' vero nulla. Nessuno ha sospeso alcunche', non c'e' stata nessuna nota, nessuno e' stato buttato fuori". Lo afferma all'Agenzia Italia Marcello Pisani, il dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo da Vinci, in merito alla denuncia del deputato regionale di Fratelli d'Italia, Carlo Auteri, per cui due studenti, a cui aveva regalato due braccialetti di Fratelli d'Italia, sarebbero stati puniti da un'insegnante. "E' tutto inventato - dice il dirigente scolastico del liceo scientifico di Floridia - di sana pianta da questo deputato che, evidentemente, ignora del tutto i fatti accaduti oltre ai suoi compiti istituzionali. Evidentemente, qualcuno gli ha riferito qualcosa, e lui, senza accertare, ha dato quella versione".

"Il dirigente scolastico del liceo Da Vinci di Floridia si assumerà la responsabilità delle proprie parole, scriverò al provveditore per ribadire fatti descritti da persone molto vicine a me e per nulla inventati. Né io né i ragazzi abbiamo detto il falso e non ho certo intenzione di farmi pubblicità con questo, di me parlano i fatti e il lavoro all'Ars". Il deputato regionale di FdI, Carlo Auteri, risponde alla replica del dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo da Vinci. ”È grave che il dirigente replichi senza approfondire la vicenda - conclude - ma ce ne occuperemo in altre sedi, dove metteremo nero su bianco nome degli alunni e azioni dei docenti nel dettaglio”.