Acireale, la vincitrice di Masterchef 8 sarà resident chef nel ristorante Alloro

La vincitrice di Masterchef 8 sarà resident Chef del ristorante Alloro di Acireale per tutto il periodo estivo, proponendo la sua personale idea di cucina, colorata, gustosa, saporita, ma anche elegante e raffinata, che unisce la tradizione e i ricordi alla contemporaneità.

«Che si lavori per vivere, o si viva per lavorare, l’importante è che ci si senta liberi di poter scegliere e soprattutto di essere chi si è – afferma Valeria Raciti – Non esistono sogni che non si possono realizzare e la mia esperienza ne è la prova. Da MasterChef a oggi ci è voluto tanto tempo per raggiungere questo ambitissimo risultato ma la mia storia insegna bene che per godersi pienamente queste soddisfazioni bisogna essere pazienti e saper attendere. Sono molto fiera, infine, di partire con questa nuova avventura proprio da qui, dalla mia città, Acireale».

Il menù sarà ricco e variegato e tra i piatti pensati da Valeria Raciti figurerà sicuramente “Oppostamente attratti”, una guancia di vitello e gambero crudo con bisque al Marsala e giardiniera di radici e germogli, che ha permesso di vincere MasterChef nel 2019; ma ci saranno anche altri piatti come “Prima V’era”, uno gnocco di patata di montagna, fonduta di parmigiano reggiano 36 mesi ad erbe, “primavera di Sicilia” e sale di prosciutto San Daniele.

(Foto Alberto Carobene)