Nel pomeriggio di ieri, agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine per l’espiazione di una pena detentiva domiciliare, emesso dalla Procura di Siracusa, nei confronti di un uomo di 47 anni.

L’arrestato deve ancora scontare una pena di 1 anno e 4 mesi in regime di detenzione domiciliare, oltre al pagamento di una multa di 400 euro per aver commesso, nel febbraio del 2014 il reato di ricettazione.