Controlli di polizia e Anticrimine nel Comune di Ragusa

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’implementazione dei servizi espletati nel Comune di Ragusa a supporto dei servizi già svolti dalle “Volanti” e con l’impiego di unità del Reparto Prevenzione Crimine messi a disposizione dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha svolto servizi di controllo del territorio su tutto il territorio comunale.

L’attività di prevenzione è stata disposta per garantire maggiore sicurezza sul territorio ed è stata svolta, oltre che nel centro storico, in particolare zona Piazza San. Giovanni, via G. Matteotti, zona villa Margherita anche presso gli istituti scolastici, le zone residenziali ed i quartieri circostanti.

Pattugliamenti, numerosi posti di controllo presso le arterie di ingresso alla città di Ragusa, controlli dinamici di persone e mezzi, in particolare nei luoghi di ritrovo di giovani per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e l’abuso di sostanze alcooliche, hanno consentito di identificare 309 persone e di controllare 154 veicoli.

Sono stati altresì controllati 65 soggetti sottoposti a misure di prevenzione o giudiziarie ed elevate 17 contravvenzioni per violazione alle norme del codice della strada, 3 le attività commerciali controllate.