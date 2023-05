Furto con spaccata in un negozio di lusso in via Libertà a Palermo

Nuovo furto con spaccata a Palermo. A finire nel mirino un negozio di lusso di Via Libertà, dove nella notte i malviventi hanno fatto irruzione dopo avere distrutto la vetrina con un grosso martello, poi abbandonato sul marciapiede. Nel locale sono stati portati via borse, portafogli e accessori vari, per un valore ancora da quantificare. Non si esclude che la stessa banda sia poi entrata in azione in un piccolo bistrot nella vicina via Villaermosa; una volta sfondato il vetro della porta principale, il locale è stato messo a soqquadro. Sul posto è intervenuta la polizia che ha transennato l'area e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Aumentano, dunque, le attività commerciali saccheggiate nel centro storico di Palermo.

Lo stesso negozio di lusso era già stato preso di mira nel maggio 2021, quando due malviventi avevano tentato di sfondare la vetrina con un'auto.