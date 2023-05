Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un arresto a Maletto

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione degli obblighi assistenziali il 31enne di Maletto arrestato dai Carabinieri del comando provinciale di Catania. Stando alle indagini l'uomo avrebbe maltrattato la figlia di 5anni e la moglie 25enne, dalla quale si era separato; accertate aggressioni e condotte minacciose anche durante il matrimonio, nonché durante la stessa gravidanza della compagna. Dopo la separazione, in un'occasione l'indagato si sarebbe allontanato a forte velocità con l'auto e con una manovra azzardata avrebbe fatto cadere a terra l'ex moglie che si trovava accanto la bambina; poco dopo il 31enne sarebbe ritornato per prendere a pugni un testimone. A denunciare i fatti la stessa 25enne. Il gip ha disposto i domiciliari in un'abitazione diversa da quella coniugale.