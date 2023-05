Le scuole di Palermo sotto attacco dei vandali, solidarietà di Tamajo

"Nelle ultime quarantotto ore alcune scuole palermitane sono finite nuovamente nel mirino di vandali e delinquenti. Mentre alla scuola Giovanni Falcone dello Zen qualcuno ha lanciato sassi contro le imposte, mandando in frantumi i vetri, dalla scuola Puglisi dello Sperone e dall'asilo nido comunale La Malfa, in zona Acqua dei Corsari, sono stati portati via computer, tablet, impianti di amplificazione, ma anche pannolini, carta igienica, latte, zucchero e altri alimenti". Lo dichiara l'assessore alla Scuola del comune di Palermo, Aristide Tamajo, annunciando che si recherà nelle strutture coinvolte "per verificare l'entità dei danni e per portare la mia vicinanza e quella del Sindaco alle comunità educative e scolastiche".

Intanto, ieri, è stato acquistato tutto ciò che era stato rubato all'interno del nido La Malfa, "dove a giorni verrà consegnato anche un nuovo computer", aggiunge l'assessore Tamajo.