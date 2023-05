Etna, incremento del tremore del vulcano a quota 2.700 metri d'altezza

Le reti di monitoraggio dell'Etna, a partire delle 12.10, hanno registrato un repentino incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico portandosi su valori alti, dove tuttora permane. Le localizzazioni del centroide delle sorgenti sono nell'area del cratere di Sud-Est, a una quota di 2.,7 chilometri sopra il livello del mare. L'attività infrasonica è bassa, tuttavia il numero degli eventi potrebbe essere sottostimato a causa del forte vento. Lo rende noto L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania, sottolineando che a "causa della copertura nuvolosa, che insiste nella zona sommitale del vulcano, non è possibile effettuare osservazioni vulcanologiche tramite la rete di video sorveglianza" e che "la simulazione dell'eventuale dispersione del plume vulcanico indica una direzione verso i quadranti orientali".

Intanto quattro scosse di terremoto sono state registrate questa mattina nella Sicilia Orientale. La prima ad Acireale e quelle successive a Santa Venerina. La prima di magnitudo 3.2 è alle 3:22 nel nordest della Sicilia, in provincia di Catania.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro vicino ad Acireale.

Pochi minuti dopo si è avuta un'altra scossa di magnitudo 2.5 con epicentro poco più a nord, presso Santa Venerina. Le altre due alle 4,27 e alle 6,17, sempre nella stessa zona.

Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.