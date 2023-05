Agenzia Dogane sequestra a Lentini 75 mila filtri e cartine per le sigarette

Quasi 75mila filtri e cartine per sigarette fai da te, per un peso di circa 37 chili, sono stati sequestrati dai finanzieri della Tenenza di Lentini, nel Siracusano. Erano posti in vendita senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e in quanto tali potevano essere commercializzati al pubblico esclusivamente dai rivenditori abilitati. "L'intervento - spiega il comandante provinciale della Guardia di finanza di Siracusa, colonnello Lucio Vaccaro - si inserisce nella più ampia azione delle Fiamme gialle volta a tutelare i consumatori e gli interessi erariali dello Stato, considerato che l'abusivismo in danno del monopolio statale determina ricadute sugli interessi economici della comunità, danneggiando gli operatori commerciali regolarmente autorizzati". Durante l'operazione, inoltre, sono state sottoposte a sequestro 48 paia di scarpe con marchi di importanti griffe nazionali e internazionali palesemente contraffatte. "Il fenomeno della contraffazione dei marchi ha la forza di incidere negativamente sull'economia del paese - sottolinea il colonnello Vaccaro -, oltre che sui singoli operatori, ponendo in pericolo, sia la sopravvivenza di aziende che operano nella legalità, sia i presupposti fondamentali del libero mercato, con negative ripercussioni anche sul versante occupazionale". I responsabili sono stati denunciati per contrabbando e contraffazione.