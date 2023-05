Confeserfidi. Lunedì a Modica due ore di ascolto e confronto nel corso ‘Patente d’Impresa’ con Simone Brancozzi

Due ore di confronto dedicate agli imprenditori per assumere concrete informazioni su come migliorare la propria cultura d’impresa. Confeserfidi, ha scelto di sostenere il corso organizzato dal network Consulenti aziendali d'Italia, con relatore il professore, Simone Brancozzi. La partnership di Confeserfidi in questa iniziativa, va letta nell’ottica di promuovere una maggiore cultura d'impresa, migliorare i processi aziendali dell’imprenditore, in modo da raggiungere una gestione economico-finanziaria più efficiente.

Uno sguardo al domani possibile del mondo imprenditoriale, dunque, che Confeserfidi sposa, sostenendo l’appuntamento di lunedì prossimo, 22 maggio, dalle 18 alle 20, in sede MOAK, viale delle Industrie, nella zona industriale Modica-Pozzallo. Un corso gratuito dedicato all’imprenditoria, per diffondere l’ABC della gestione di un’impresa e dare indicazioni utili per chi decide il futuro di un’azienda. Un processo di crescita necessario per trasformarsi da imprenditore/lavoratore a imprenditore, che sposa perfettamente la mission di Confeserfidi nel volgere il suo sguardo alla crescita e allo sviluppo del tessuto della piccola e media imprenditoria