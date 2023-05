Commerfidi, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione di Commerfidi Ragusa. Alla carica di presidente è stato riconfermato Salvatore Guastella, i vice saranno Gianluca Manenti e Giovanni Digrandi. Gli altri componenti del cda sono: Gregorio Lenzo, Bruno Azzarelli, Danilo Tomasi ed Enzo Buscemi. Le scelte sono state effettuate a seguito dell’assemblea dei soci. Durante la prima seduta del consiglio di amministrazione, quella di insediamento, sono state definite le cariche apicali. Alla innovazione dei nuovi servizi il sistema potrà avvalersi della direzione del dott. Danilo Maltese alla cui guida sono stati avviati i reparti di finanza agevolata e, di imminente uscita, del credito diretto. Il rinnovato consiglio di amministrazione, nell’ottica di una più incisiva diffusione e capillarizzazione dei servizi integrati del sistema Confcommercio, si pone tra gli obiettivi la creazione di una centrale operativa funzionale con respiro regionale che possa essere il più possibile vicina alle imprese siciliane, fornendo loro tutta l’assistenza necessaria in ambito finanziario, amministrativo, fiscale e legale. “Siamo pronti a dare il massimo, come sempre – sottolinea il presidente Commerfidi, Salvatore Guastella – con la consapevolezza di rispondere alle sfide del futuro, nel contesto di una situazione economico-finanziaria sempre più complicata rispetto alla quale puntiamo a formulare le opportune proposte”. Il vicepresidente Gianluca Manenti, attuale presidente regionale Confcommercio Sicilia, aggiunge: “Una dimensione sempre più stretta e sinergica quella che unisce Confcommercio a Commerfidi con la speranza di riuscire a centrare le decisioni adeguate che possano rilanciare le peculiarità di una realtà che ha bisogno di essere circondata dal sostegno da parte di tutti per quanto concerne l’assistenza associativa e l’ambito commerciale”.