Modica, Beni culturali: visita del direttore generale Regione per programmare interventi

Secoli di storia e di cultura racchiusi in poche centinaia di metri “tra i vicoli delle due Modiche, la Bassa e la Alta”. Così scriveva Bufalino in “Argo il cieco”. E scale e vicoli, questa mattina, ha percorso il direttore generale dei Beni culturali in Sicilia, Mario La Rocca, nel tour guidato dal parlamentare regionale, Ignazio Abbate, e al quale hanno partecipato anche il sovrintendente di Ragusa, Antonino De Marco, e l’archeologo Saverio Scerra. Lo scopo della visita è stato quello di verificare lo stato di salute di alcuni dei monumenti più importanti della città e di programmare e finanziare una serie di interventi per un patrimonio che deve diventare la principale attrazione turistica del territorio.

Il tour istituzionale è iniziato dal duomo di san Giorgio dove sono necessari interventi di manutenzione nella cappella che ospita la statua del santo cavaliere, attualmente chiusa al pubblico. Altra tappa, la Casa Natale del Nobel Salvatore Quasimodo dove si dovrebbe realizzare il Parco Letterario in vista dell’acquisizione della casa da parte della Regione. La Rocca si è complimentato con il personale della Cooperativa che si occupa della gestione del sito per la professionalità dimostrata in tanti anni al servizio dei visitatori. I proprietari della casa natale del poeta (dalla quale si gode anche del panorama di Casa Campailla) hanno condotto gli ospiti in alcuni locali mai aperti al pubblico e che dovranno essere recuperati e resi fruibili. Non è mancata una visita anche alla Chiesa rupestre di san Nicolò Inferiore, prima di trasferirsi fra le austere navate della Chiesa di San Pietro dove La Rocca ha potuto ammirare la Cappella Mazzara con l’esposizione di paramenti e oggetti sacri, oltre alla recente scoperta, una tela del 600 raffigurante il Martirio di San Pietro.

L’ultima tappa del tour ha riguardato il Parco archeologico di Cava Ispica dove i lavori di riqualificazione, benchè assegnati, non sono ancora iniziati. Il direttore generale dei Beni culturali ha parlato anche della possibile candidatura del sito archeologico a Patrimonio Unesco, e della carenza di personale che impedisce, in alcune occasioni, un’apertura continua a discapito della fruizione turistica del Parco.

“Ringrazio l’ingegnere La Rocca per la sua disponibilità – ha commentato l’onorevole Abbate – perché oggi era veramente importante che toccasse con mano i bisogni del patrimonio artistico, storico e culturale della Città di Modica. Abbiamo a disposizione una ricchezza immensa che ha bisogno di qualche intervento per rendere al meglio e farsi ammirare in tutta la sua bellezza”.

(Nella foto, Abbate e La Rocca a Casa Quasimodo)