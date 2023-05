Palio dell'Ascensione a Floridia, Corallu è primo nella cronometro: ma c'è grande equilibrio

Con un cielo dispettoso, con sprazzi di grigio, alternato a fasci di sole, ha preso il via questo pomeriggio il Palio dell'Ascensione di Floridia 2023. Non c'è stata una grande affluenza di pubblico, ma era prevedibile per il giorno feriale, ma la presenza degli spettatori lungo il tracciato di corso Vittorio Emanuele, è da ritenersi discreta. Il pienone è rimandato alle gare di sabato e domenica, quando si disputerà la finale. La fase eliminatoria del pomeriggio ha già dato le prime indicazioni. Sul tracciato di 650 metri, sulla sabbia, il mezzo sangue che ha ottenuto il miglior tempo è stato Corallu con 38'44. E' stato il cavallo più veloce della prima prova. Ci sono almeno altri due concorrenti che sono apparsi in grande forma: Zingaro Baio (38,72) e Degheotto (38,99). Gli altri 10 cavalli non sono andati al di sopra dei 39 secondi. Questi gli anglo arabi nelle eliminatorie: Diddau (39'03), Carlo Magno (39,09), Brunei (39,13), Demonio (39, 26), ArraJulida (39,42) Bontour (39,54), Contessa Rossa (39,68), Beautiful Star (39,80) Cedro (39,86), Carabina Desert (40,19), Zelo (40,32) Donnaiolo (40,50) Readychope (40,56), Coralina (40,81). Diorr De Mores (43,00). Dai tempi emerge il fatto che c'è un grande equilibrio ed è azzardato fare i pronostici alla viglia degli ottavi di finale che si disputeranno sabato, quando i cavalli ad affrontarsi saranno 16. Domani verranno sorteggiati gli accoppiamenti tra i cavalli ed i quartieri di Floridia.

L.M.