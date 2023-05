Modica, la Dolceria Bonajuto realizza la nuova specialità per il Caffè Santa Zita di Lucca

I sapori e le tradizioni della Toscana e della Sicilia si incontrano a Lucca e ne viene fuori il settimo "miracolo di Santa Zita". E' l'ultimo biscotto sfornato dal caffè di Michele Tambellini la cui ricetta ha un significato speciale: un ponte ideale tra la Città delle mura e Modica, famosa nel mondo per la cioccolata. Ideatore, Pierpaolo Ruta, titolare dell'Antica Dolceria Bonajuto, a Modica dal 1880. Per la prima volta il "Miracolo di Santa Zita" esce dalla Toscana. L'ultima produzione dolciaria del Santa Zita è dedicata alla camelia della Lucchesìa. "Abbiamo cercato di seguire quelle che sono le caratteristiche dei dolci di Lucca: abbiamo utilizzato sia la mandorla che il cioccolato che, per noi, a Modica, è qualcosa che ti scorre nelle vene", afferma Pierpaolo Ruta.