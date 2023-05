Corini chiede al Palermo l'ultimo sforzo col Brescia per assicurarsi i play off

"Penso che una persona abbia un'anima, vive di sentimenti ed emozioni che restano a prescindere. Poi ci sono responsabilità, sono un professionista del calcio, ho un obiettivo ben chiaro che è far rendere al meglio la mia squadra".

Così l'allenatore del Palermo Eugenio Corini, bresciano di origine, ha parlato delle sue emozioni in vista della partita di domani sera al Barbera contro il Brescia.

Una vittoria del Palermo assicurerebbe ai rosanero la partecipazione ai playoff e condannerebbe alla serie C le rondinelle allenate da Daniele Gastaldello.

"Abbiamo l'orgoglio alla penultima giornata di essere ottavi - ha continuato Corini - che significa fare i playoff. Siamo dentro, ma manca un pezzo, che dobbiamo aggiungere domani sera in un contesto in cui la città ha risposto come sapevo riempiendo lo stadio. Ce lo siamo meritato questo stadio pieno rimanendo in corsa in un campionato difficile. Quando fai le cose fatte bene hai 30 mila persone che ti spingono. Questa è veramente una finale che ci può portare di là in una griglia ai playoff in cui affronteremo un'altra partita come quella di domani da dentro o fuori in cui serve solo la vittoria".

Ieri pomeriggio durante l'allenamento si è visto allo stadio il presidente Dario Mirri e oggi sono arrivati anche messaggi dalla proprietà. "Ci ha fatto piacere la visita al campo di Mirri - ha raccontato Corini - è venuto anche ieri sera a cena quando ci siamo ritrovati con la squadra e ci ha fatto sentire la sua vicinanza e affetto. Sappiamo quanto tiene alla squadra, ma non solo lui: stamane abbiamo ricevuto una mail da Brian Marwood che era contento dalla semifinale di ieri sera vinta contro il Real Madrid con il City e ci ha stimolato dicendoci che avremo 30 mila persone che ci spingeranno per un grande obiettivo da cogliere testimoniandoci il suo affetto e quello della proprietà. Bigon ieri sera era a Manchester e oggi era con noi per l'allenamento, questo ci fa capire quanto sia importante il Palermo per il City Football Group. E noi vogliamo ripagare la loro attenzione con un grande risultato". A proposito del Brescia Corini dice: "ha messo insieme 11 punti nelle ultime 6 partite".