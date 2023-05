Catania, droga nascosta a casa: arrestato un 19enne

La Polizia ha tratto in arresto M. S., 19 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, cocaina e crack. Personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania ha eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento ubicato nel quartiere Nesima che era nella disponibilità dell’uomo. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto, all’interno dell’abitazione, gli

operatori sono riusciti a rinvenire 3 buste sigillate in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo pari a gr. 119; 2

buste sigillate in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo lordo pari a gr. 12; una busta sigillata in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo crack per un peso complessivo lordo pari a gr. 19. Nello stesso luogo, inoltre, sono stati trovati del denaro contante e diversi oggetti idonei al confezionamento in dosi della sostanza come un bilancino di precisione e buste in cellophane. In ragione della diversa tipologia e del cospicuo quantitativo di stupefacente sequestrato, chiaramente destinato ad essere messo in commercio, il giovane è stato posto ai domiciliari.