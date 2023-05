Era ai domiciliari e spacciava droga: arrestato a Catania

Nella mattina di ieri personale delle Volanti si portava presso l’abitazione di un pregiudicato, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, per effettuare i previsti controlli. Il soggetto veniva trovato regolarmente in casa, ma già alla vista degli Agenti iniziava a mostrare segnali di un certo nervosismo; il che ha insospettito gli operatori, che a quel punto hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo più approfondito. All’interno dell’abitazione sopra un tavolo veniva infatti rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, con ancora residui di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, e del materiale per il confezionamento delle dosi. Gli operatori richiedevano pertanto l’intervento dell’unità cinofila per procedere ad una più efficace perquisizione dell’abitazione. Grazie all’ausilio dei cani nel

corso della perquisizione domiciliare, all’interno di un’abitazione sita al piano superiore ed in uso esclusivo dell’uomo, veniva rinvenuta della sostanza stupefacente in pietra, verosimilmente cocaina, per un peso di 50,7 grammi, ed inoltre due buste in plastica con sostanza stupefacente in polvere per un peso pari a 76,9 grammi, e sei involucri in plastica contenenti sostanza dello stesso tipo, per un peso di 6,3 grammi. Tutto quanto rinvenuto nel corso dell’attività veniva sottoposto a sequestro; l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed accompagnato in Questura per i

successivi accertamenti. Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al P.M. di turno, che disponeva di sottoporre l’arrestato alla misura degli arresti domiciliari.