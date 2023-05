Policlinico Catania, screening dermatologico gratis il 20 e il 27 maggio

Per due sabati consecutivi, il 20 e il 27 maggio, il Policlinico "Gaspare Rodolico - San Marco" di Catania, diretto da Gaetano Sirna, metterà a disposizione il proprio ambulatorio di Dermatologia per visite e consulenze gratuite di controllo dei nei. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna nazionale di prevenzione dei melanomi "Save your Skin", promossa dalla Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse. L'ambulatorio della clinica dermatologica, diretta da Giuseppe Micali, effettuerà gli screening dalle ore 9 alle 12.30al piano terra del padiglione 4 di via Santa Sofia 78. La prenotazione è obbligatoria tramite il numero verde 800991126 operativo fino al 26 maggio 7 giorni su 7 dalle 8.30 alle 19.30. Inoltre, sul sito videoconsulenze.paginemediche.it è possibile prenotare un teleconsulto gratuito di 15 minuti con un dermatologo da effettuarsi dal 15 maggio al 15 agosto.