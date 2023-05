I Casinò più affascinanti negli Stati Uniti: quanti sono?

Gli States sono sempre stati il sogno ad occhi aperti di generazioni di italiani. Risale agli anni ‘60 il mito della terra dei sogni dove tutto è possibile.

Ma la verità è che l’Italia cede al fascino dell’America ormai da secoli. Si potrebbe dire che nel secolo scorso l’Italia sia stata attratta dagli States come le calamite attraggono qualsiasi oggetto metallico.

È una legge a dir poco naturale. Tra le varie attrattive che la terra dei sogni ha da offrire c’è sicuramente il cinema, ricordiamo che la costa ovest è quella delle big star di Hollywood , ma anche svariati altri svaghi come ad esempio i casinò. Quando parliamo di casinò è impossibile non pensare a Las Vegas.

A tal proposito il cinema Hollywoodiano offre una filmografia interessante in merito all’argomento casino.

In questo articolo andiamo brevemente a svelare dove si trovano i casinò di maggior pregio degli Stati Uniti d’America.

The Bellagio.

Bellagio nel mondo reale è una città italiana, una bellissima città italiana. Per l’esattezza è un piccolo comune in provincia di Como che affaccia sull’omonimo lago tanto famoso e bramato da turisti nazionali ed internazionali. Alcuni luminari imprenditori hanno voluto omaggiare l’Italia con un casinò tutto italiano, il Bellagio.

Negli Stati Uniti il Bellagio nasce nel 1998 nel mezzo del deserto del Nevada. L’ispirazione italiana ne fa un casino di lusso e dalla spiccata eleganza, dotato di 2.000 slot, e di un Hotel da 3.900 stanze.

Le fountains of Bellagio che attendono statuarie all’ingresso tolgono facilmente il fiato a chiunque.

The Cosmopolitan.

Sono numerosi i casinò di Las Vegas, in fondo stiamo parlando di una città la cui economia si alimenta in maggior misura proprio graze ai casinò, ma tra i tanti della città vale forse la pena soffermarsi sul cosmopolitan. La sua proposta per la clientela è notevole. È stato inaugurato per la prima volta nel 2010. Il suo punto di forza è la sempre molto affollata discoteca che ospita e due grattacieli chiamati Boulevard e Chelsea Tower, oltre a 3 piscine, oltre 3.000 stanze e tanto altro.

St. Eugen Golf Resort Casino.

Parlando di questo casinò nello specifico, non potremmo certo dire di sentirci come in uno dei film della saga ‘’Una notte da Leoni’’, prima di tutto perché saliamo in Canada, nella British Columbia, per l’esattezza. Questo casino è rinomato per il suo raffinato campo da golf.

Wynn and Encore Resort.

Visto che atterriamo di nuovo a Las Vegas, come non citare il Wynn? Orgoglio dell’imprenditore statunitense Steve Wynn. Con 1900 slot e 167 tavoli è una imperdibile tappa per gli amanti di questo passatempo.

L’albergo offre 2.700 camere, ottimi ristoranti e molto altro.