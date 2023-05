Siracusa, scontro fra un trattore e un'auto: morto il conducente della vettura

Un incidente stradale si è verificato tra contrada Necropoli del Fusco e la via per Canicattini, all’uscita sud di Siracusa. Nello scontro sono rimasti coinvolti un trattore ed una macchina: l’impatto è stato violento, il conducente dell’auto, Agostino Lo Monaco, 76 anni, originario di Canicattì, è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere del suo mezzo ma nonostante l’arrivo dell’elisoccorso non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Le indagini sulle cause dell’incidente sono in mano agli agenti della Polizia municipale mentre i magistrati della Procura di Siracusa hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, dal trattore si sarebbe staccata una ruota e l’auto che era dietro non ha potuto evitare l’impatto.