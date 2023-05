Maltempo, allarme arancione: scuole chiuse nel Ragusano

Domani, sabato 20 maggio, scuole chiuse in tutta la provincia di Ragusa. Ritenuto l’allerta meteo che è in codice arancione i sindaci hanno predisposto le rispettive ordinanze: niente scuola a Ragusa, Modica, Comiso, Giarratana, Ispica, Scicli, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, Vittoria, Monterosso Almo, Pozzallo. Le ordinanze prevedono anche la chiusura di cimiteri, parchi, ville e impianti sportivi. Dovrebbero essere sospesi anche i comizi elettorali programmati per l'ultimo fine settimana prima delle elezioni del 28 e 29.