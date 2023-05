Disagi nel Ragusano per il forte vento: chiuso centro storico di Comiso

Nel Ragusano ordinanze di chiusura, per domani, delle scuole, delle ville, dei parchi pubblici, dei cimiteri e degli impianti sportivi e i cantieri. Lo stato di allerta arancione diramato nel bollettino della Protezione civile regionale e che interessera' nelle prossime ore la Sicila Sud orientale, prevede forti raffiche di vento che hanno gia' iniziato ad interessare il Ragusano. Allo stato attuale risultano in fase di predisposizione o gia' definite, le ordinanze che riguardano tutti e 12 i comuni della provincia iblea a partirore dal capoluogo. I comuni di Ragusa, Vittoria e Comiso, gia' nel pomeriggio hanno subi'to i primi danni. Lo comunica il comando dei Vigili del fuoco; dalle 14, molte segnalazioni per cartelloni pubblicitari, divelti, pali pericolanti, lamiere di copertura dei tetti divelti e pericolanti. "Di particolare rilevanza il distacco della linea telefonica dai sostegni della palificazione lungo la strada provinciale 20 nel tratto che va dall'incrocio per Vittoria, fino ad oltre la rotonda del centro Seia. Circa 30 gli interventi effettuati finora, con l'impiego continuo della autoscala, e altri in attesa di essere espletati. Continuo il contatto con i comuni interessati, per verifiche e selezione degli interventi di maggior rilievo".

A Comiso è stata chiusa la piscina comunale dopo che il vento ha scoperchiato una parte del tetto. La Polizia municipale ha chiuso un tratto di corso Vittorio Emanuele, nel centro storico, limitrofo alla basilica di Maria SS. Annunziata, dove sono in corso dei lavori di restauro della cupola. Il vento ha danneggiato alcune impalcature che potrebbero cadere. Un tratto di strada, da via Pace fino al piazzale dell'Annunziata, è stata chiusa al traffico e interdetta anche ai pedoni, tranne chi vi abita. Alcuni cartelloni pubblicitari sono stati divelti e rimossi dai vigili del fuoco prima che potessero causare danni. Sono state danneggiate alcune luminarie predisposte per i festeggiamenti dell'Addolorata, in programma domenica prossima. Alcune luminarie pericolanti sono state smontate. È stato annullato il tradizionale corteo della Via Matris, in programma questa sera.

Molte segnalazioni sono pervenute ai vigili del fuoco per interventi riguardanti danni causati dal vento. Molti cartelloni pubblicitari divelti e danni anche alle serre del Vittoriese.