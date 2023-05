Rubati a Palermo gli strumenti alla cantante Meg: la polizia li ritrova

La Polizia ha trovato a Palermo e riconsegnato a Meg, l'ex cantante dei "99 Posse", il furgone con all'interno la strumentazione musicale per il concerto di questa sera in un locale del centro storico, "I Candelai". I ladri avevano manomesso la centralina del mezzo, rendendo inservibile il sistema di localizzazione gps. Ma gli investigatori del commissariato di San Lorenzo, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e una profonda conoscenza del territorio, sono riusciti a ritrovare il furgone nel quartiere Cardillo", in via Costantino. S'indaga per scoprire gli autori del furto.