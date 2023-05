Incidente stradale in via Pietro Bonanno, a Palermo, dove un'auto si è ribaltata dopo avere tamponato una vettura ferma in divieto di sosta. Alla guida una ragazza di 24 anni, che è rimasta ferita lievemente. Non è stato necessario il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale.