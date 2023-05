Temporali da Messina a Ragusa, allerta 'Arancione' per trentasei ore

La Protezione civile della Regione ha diramato un allerta meteo arancione per la Sicilia Orientale da oggi e per le prossime 24-30 ore.Oggi sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti sud-est, mareggiate lungo le coste esposte. Da domani, per 24-36 ore, sono previste piogge da sparse e diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. L'allerta arancione interessa le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e la zona sud della provincia di Caltanissetta (Gela e Niscemi).