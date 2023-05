Ascensione a Floridia, quartieri in festa: l'abbinamento dei cavalli per gli ottavi del Palio

Mentre i quartieri di Floridia sono in festa per l'Ascensione 2023, sono stati sorteggiati gli abbinamenti dei cavalli che domani, a partire dalle 15, si sfideranno sul tracciato di 650 metri di corso Vittorio Emanuele.

Ore 15:00 Corallu vs Readychope

Ore 15:15 Arrajulida vs Bontour

Ore 15:30 Diddau vs Carabina Desert

Ore 15:45 Carlo Magno vs Cedro

Ore 16:00 Brunei vs Beautiful Star

Ore 16:15 Degheotto vs Zelo

Ore 16:30 Demonio vs Contessa Rossa

Ore 16:45 Zingaro Baio vs Donnaiolo