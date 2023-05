Canicattini, il 24 maggio la festa in onore della "Matri Aiutu" Maria SS.Ausiliatrice

Tutto pronto a Canicattini Bagni per festeggiare, il 24 maggio 2023, in onore della “Matri Aiutu”, Maria SS. Ausiliatrice. Ad annunciarlo il parroco della Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice di via Umberto, Don Maurizio Casella, e il Comitato dei Festeggiamenti, assicurando fedeli e devoti che le manifestazioni e i festeggiamenti di quest’anno, con la conclusione dell’emergenza Covid, ritornano ai livelli pre pandemia, grazie al contributo e al sostegno dell’Amministrazione comunale e di tutti i canicattinesi, dai singoli cittadini alle attività commerciali, imprenditoriali e professionali, alle realtà associative e ai gruppi della “Città del Liberty e della Musica”, sempre pronti a rinnovare il forte legame di fede e vicinanza alla loro “Matri Aiutu”.

Come sempre a caratterizzare gli appuntamenti della festa sarà, alla vigilia, martedì 23 maggio, con inizio alle ore 21:30, lo spettacolo musicale organizzato dal Comitato dei Festeggiamenti, che quest’anno sul palco di via Umberto vedrà protagonista Manuela Villa, con Chiara Aglieco e Melo Gurrieri ad aprire il concerto della nota artista romana.

La sera dei festeggiamenti, mercoledì 24 maggio, invece, l’attenzione sarà rivolta alla funzione religiosa che alle ore 18:00, avrà inizio con la Santa Messa solenne officiata, alla presenza di tutte le Autorità civili e militare della città, da Don Marco Ramondetta, nuovo parroco della Chiesa Madre Santa Maria degli Angeli e San Michele Arcangelo, allietata dai cori delle due Parrocchie.

Seguirà, alle ore 19:30, la “Trionfale Sciuta” del Simulacro di Maria SS. Ausiliatrice, salutato dal lancio di volantini, “nzareddi” e petali di rose, dallo sparo di fuochi d’artificio e dall’accompagnamento musicale del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, e la tradizionale processione per le vie della città alla quale prenderanno parte le Autorità civili e militari, i Comitati delle Feste cittadine e i Portatori degli Stendardi di Pachino, insieme a tutti i fedeli e i devoti.