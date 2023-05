Grandi eventi in Sicilia: candidature per il 2024-2025

Il comparto turistico regionale è proiettato già nel futuro. E’ infatti possibile già da ora e fino al 25 maggio presentare la candidatura per vedere inserito il proprio evento, sia esso artistico, folkloristico o sportivo, nel “Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico” per gli anni 2024 e 2025. L’obiettivo è quello di arricchire l'offerta accogliendo manifestazioni di iniziativa pubblica e privata ai quali l’assessorato concederà il patrocinio gratuito impegnandosi nella loro promozione. L'avviso è rivolto a enti pubblici, di culto, teatrali e lirici regionali, fondazioni e ancora ong, onlus, associazioni e cooperative senza fini di lucro, di riconosciuta esperienza e capacità tecnico-finanziaria, organizzatori di iniziative sul territorio regionale di comprovato valore e capacità di intrattenimento turistico. Ogni ente può candidare una sola iniziativa. Saranno presi in esame eventi di valorizzazione del contesto culturale e paesaggistico, delle tradizioni popolari o dell’enogastronomia oppure iniziative sportive di richiamo e quelle legate ad attività all’aria aperta, ai cammini e alla promozione dei borghi storici e rurali. Nella valutazione si terrà conto della solidità dell’ente e della capacità di attrazione dell’evento, della vocazione turistica del territorio e della sua accessibilità, della presenza nella zona di strutture ricettive e servizi. Le istanze potranno essere presentate entro il 25 maggio e quelle ritenute ammissibili saranno poi esaminate da una commissione nominata dall’assessore al Turismo. L’avviso e il modello di domanda sono stati pubblicati sul portale istituzionale della Regione Siciliana.