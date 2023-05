Catania, rubati cavi elettrici al campo scuola di Picanello

“Il furto dei cavi dell’impianto elettrico del campo scuola di Picanello avvenuto stanotte è un gesto delinquenziale e sconsiderato che penalizza un intero territorio e la comunità sportiva catanese”. Lo ribadisce il presidente dell’associazione “Svegliati Catania” Paolo Ferrara. “Parliamo di un impianto dalle grandi potenzialità e che finalmente, dopo tantissimi anni di oblio, era al centro di un piano di restyling che lo avrebbe riportato ai fasti del passato. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine, che sapranno arrestare i ladri, e contemporaneamente invitiamo, come associazione composta in gran parte da studenti universitari, tutti a stringersi intorno ad una struttura che rappresenta l’occasione di rilancio per Catania”.