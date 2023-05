Incidente sul lavoro a Panarea, operaio muore per un trauma cranico

Era in servizio presso un albergo di Panarea lo srilankese di 43 anni morto ieri pomeriggio a seguito di un incidente. Ancora poco chiara la dinamica dei tragici fatti. A quanto si apprende l'uomo sarebbe stato stroncato da un grave trauma cranico. Immediati i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La salma della vittima è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Lipari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sulla vicenda indagano i carabinieri.