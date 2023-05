Maltempo, 30 interventi dei pompieri: situazione critica a Comiso

Situazione difficile nel Ragusano, dove sono stati attivati in molti comuni, i centri operativi comunali per l'allerta arancione emessa dalla Protezione civile regionale per il forte vento. I territori che attualmente risultano maggiormente colpiti sono quelli dei comuni di Comiso, Vittoria e Santa Croce. A Comiso, da ieri due contrade - Comuni e Vigna del conte - sono senza elettricita' ma i tecnici per ragioni di sicurezza al momento non possono intervenire. Un serbatoio da 1000 litri è caduto sempre a Comiso in via Generale Amato, senza colpire nessuno mentre e' di ieri sera l'intervento di messa in sicurezza delle impalcature che riguardavano lavori alla cupola della chiesa dell'Annunziata. Le raffiche hanno raggiunto nella notte anche i 50 nodi. La maggior parte degli interventi riguarda alberi caduti, insegne e pannelli solari, pali di elettrificazione pericolanti o abbattuti. Sul campo i vigili del fuoco che hanno una trentina di interventi in coda e hanno implementato il numero degli operatori; sui territori, operativi i volontari della protezione civile assieme ai vigili della polizia locale. Sulla 194 Modica-Pozzallo, rimossi alcuni alberi che rendevano pericolosa la percorribilita'.

Scuole chiuse nel Ragusano, insieme a ville, parchi pubblici, cimiteri, impianti sportivi e cantieri. Lo stato di allerta arancione diramato ieri nel bollettino della Protezione civile regionale e che interessa la Sicila Sud orientale, ha confermato forti raffiche di vento. Le ordinanze che riguardano i comuni della provincia iblea a partire dal capoluogo.