Catania, Ingegneria vince la 18^ edizione del Palio d' Ateneo: titolo strappato alla Scuola di Medicina

Si è chiusa la XVIII edizione del Palio d’Ateneo dell’Università di Catania. Una tre giorni che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti che, sin dall’inaugurazione, hanno riempito tutte le location che hanno ospitato l’evento. A partire da Piazza Università che, dopo la sfilata partita dalla Villa Bellini e proseguita lungo la via Etnea, è stata inondata dai tantissimi ragazzi dei vari dipartimenti che, con una vera ondata di colore ed entusiasmo, lì hanno dato il via ufficiale al Palio 2023, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, e del presidente del Cus Catania, Luigi Mazzone.

La seconda giornata si è svolta al Lido “Le Capannine” dove gli studenti hanno riempito i campi predisposti per le varie gare oltre alla pista in cui, chi non era impegnato nelle sfide, ha potuto rilassarsi e ballare a ritmo di musica.

Infine, il terzo giorno che si è svolto interamente all’interno degli impianti del Cus Catania. Dall’atletica al basket, dal volley al calcio fino al tiro alla fune. Tante le discipline ma un solo obiettivo: divertirsi facendo sport. Una festa continua fino alla proclamazione del dipartimento vincitore del Palio. Quest’anno a trionfare è stata Ingegneria che riporta a casa il titolo strappandolo alla “storica rivale” Scuola di Medicina. Ad annunciare la classifica finale il Magnifico Rettore Francesco Priolo, protagonista di questa edizione.