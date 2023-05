Morta a Modica la giornalista Luisa Montù: aveva 76 anni

Lutto nel giornalismo siciliano. Dopo aver combattuto per alcuni anni con un male incurabile, è morta la scorsa notte, a Modica, Luisa Montù. Aveva 76 anni. E’ stata fondatrice del periodico cartaceo “La Pagina” dove hanno trovato ospitalità i contributi di numerosi colleghi che si sono occupati di cronaca, politica, cultura e spettacolo. Con l’avvento dei giornali on line anche La Pagina ha virato verso le nuove frontiere dell’informazione mantenendo lo stile di approfondimento e di riflessione sui fatti principali di Modica e del territorio ibleo. Luisa Montù ha iniziato a scrivere nel 1979 collaborando con Il Domani Ibleo diretto da Gianni Contino. Negli anni Ottanta e Novanta collaborò con Video Mediterraneo in alcune trasmissioni condotte da Giorgio Fratantonio, scomparso appena qualche giorno fa. Ne "La Pagina" ha ospitato gli articoli di tanti giovani colleghi che hanno iniziato la loro esperienza giornalistica proprio collaborando con il giornale fondato da Luisa Montù. Tifosissima della Roma, lascia, in chi l’ha conosciuta, il ricordo di una persona gentile, affabile, sempre disponibile ad aiutare i giovani. I funerali si svolgeranno lunedì, alle 15, nella chiesa di San Luca, a Modica.

Al figlio, Luca, e ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.