Scontro frontale ai Pantanelli a Siracusa: un ferito in ospedale

Un incidente stradale si è verificato poco prima di mezzogiorno a Siracusa. In contrada Pantanelli una Fiat 500 che viaggiava contromano, si è scontrata con un Pick up. Scattato l'allarme su posto è arrivata un'ambulanza del 118 e la polizia municipale. Illeso il conducente dell'utilitaria, è stato invece necessario l'intervento dei sanitari per E.S. che era alla guida del pick up. Il ferito, caricato sull'ambulanza è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L.M.