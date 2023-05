Raduno dei socialisti a Caltanissetta: "Le ragioni per ripartire"

I socialisti siciliani s'incontrano oggi all'hotel Ventura di Caltanissetta per discutere delle "Ragioni e attualità del socialismo nel XXI secolo". L'iniziativa è organizzata dall'associazione politica e culturale Mondoperaio e voluta dall'avvocato Ezio Iacono. Vi prendono parte quasi tutte le sigle socialiste presenti sul territorio, con la presenza, tra gli altri, di Turi Lombardo, dell'ex rettore della Kore di Enna ed ex ministro Salvo Andò, del docente universitario Nino Gulisano e del segretario dei giovani socialisti dell'isola, Mattia Carramusa. Proprio quest'ultimo si scaglia contro "l'autoreferenzialità: basta velleitarismi, personalismi o medaglie di cartapesta.Serve un nuovo corso. Che parta da un fatto: la casa socialista è crollata. E non si ricostruisce incollando calcinacci. Nessun partito oggi esistente è casa sincera per tutti i socialistii. Servono di nuovo visione e missione comuni".