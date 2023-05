Si dimette il sindaco di Cinisi: va al Cga in quota Azione

Il sindaco di Cinisi, nel Palermitano, Giangiacomo Palazzolo (Azione), si è dimesso per andare a ricoprire l'incarico di membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (Cpga). Con un messaggio sui canali social il primo cittadino ha dato notizia delle sue dimissioni alla comunità, alla quale, scrive, "devo tutto". Per il nuovo incarico è stato scelto dal Senato, "con l'imprimatur del leader di Azione Carlo Calenda - si legge in una nota del partito siciliano - che ha creato le condizioni politiche per mandare uno dei suoi uomini più fidati, tra i fondatori di Azione ed ex coordinatore dei calendiani in Sicilia, nell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa". Sindaco per due mandati, Palazzolo ha annunciato che saluterà personalmente la cittadinanza il 28 maggio alle 19 in Piazza Pietro Venuti.