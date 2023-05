Avvocato morto a Reggio Calabria travolto da un albero caduto

"Questa pineta è abbandonata da una vita, abbiamo fatto tanti reclami, ma è abbandonata". A dirlo è stato un abitante della zona dove stamani un albero è caduto per il forte vento travolgendo e uccidendo l'avvocato Giovanni Pellicanò.

"Conoscevo la vittima - ha aggiunto - era una persona perbene. Quando è caduto l'albero ero sul balcone, è stata una frazione di secondo. Questa tragedia deve fare riflettere perché sono anni che noi ci battiamo. Avevamo messo in evidenza che gli alberi stavano crollando. Le autorità devono stare attente, sono anni che segnaliamo questo pericolo che incombe. L'anno scorso sono venuti i vigili del fuoco e ne hanno tagliato uno".

"Non sto colpevolizzando nessuno - ha detto l'uomo - ma c'è troppa strafottenza in questa città per il verde. Quando c'era la Forestale questa villetta era da primo premio, era curata. Da quando non c'è più la Forestale la zona è abbandonata".