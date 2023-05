Solidarietà agli artigiani romagnoli: l’abbraccio di Caltagirone alla “sorella” Faenza

Amministrazione comunale e ceramisti al lavoro per organizzare, sotto l’egida dell’Aicc (Associazione italiana città della ceramica), un grande evento – il Caltagirone Ceramic Fest – che dal 23 luglio alla fine di agosto si propone di fare ulteriormente conoscere e apprezzare la qualità di un prodotto, frutto della maestria degli artigiani calatini, che connota la città in Italia e nel mondo.

Si tratta di una delle iniziative scaturite dalle riunioni al municipio fra il sindaco Fabio Roccuzzo, l’assessore alle Attività produttive Piergiorgio Cappello (che le ha promosse e organizzate), l’assessore alle Attività ceramiche e culturali Claudio Lo Monaco e i ceramisti della città.

“Facendoci interpreti dei sentimenti e delle considerazioni dei nostri maestri artigiani e in piena condivisione con la linea assunta dal direttivo Aicc – sottolinea l’assessore Lo Monaco nella sua qualità di componente del Consiglio nazionale ceramico -, manifestiamo la nostra sentita e piena solidarietà agli amici di Faenza, fortemente e dolorosamente colpiti dal maltempo di questi giorni”. A questo proposito il Comune di Caltagirone, insieme alle altre città della ceramica italiane, ha lanciato un messaggio di solidarietà per la città romagnola, con un pensiero particolare per i ceramisti che hanno perso i propri laboratori.