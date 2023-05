Pallanuoto, l'Ortigia centra il terzo posto e stacca il pass per i preliminari di Champions

L'Ortigia batte il Telimar anche in gara 2 a Palermo, centra il terzo posto in Serie A1 e stacca il pass per i preliminari di Champions. Alla piscina comunale finisce 14-6 per i siracusani.

Prova a partire subito forte il Telimar che ottiene il primo possesso e poi passa con Del Basso. La tensione sale subito e ne fa le spese proprio Del Basso espulso definitivamente nel primo tempo. L'Ortigia torna sotto con Ferrero e Condemi prima della risposta di Occhione per i padroni di casa che chiudono la prima frazione con la rete del 3-3 di Irwing. La tensione resta alta anche nella seconda frazione e a farne le spese è il tecnico del Telimar Baldineti anche lui espulso. In acqua intanto l'Ortigia prova a spezzare l'equilibrio e alla rete di Pericas in avvio di secondo tempo risponde con Cassia, Vidovic e ancora Condemi per il 6-4 che porta le squadre all'intervallo lungo.

La partita inizia a pendere dal lato dell'Ortigia nel terzo tempo, nonostante a segnare per primo sia Pericas per il Telimar. Di Luciano, Rossi, Ferrero e Condemi portano il risultato sul 10-5 per i siracusani con la complicità di un rigore sbagliato da Hooper per i palermitani. L'ultima frazione serve solo per stabilire il punteggio finale con le reti di Hooper per i padroni di casa e Napolitano, Carnesecchi e altre due reti di Ferrero per l'Ortigia a fissare il 14-6 definitivo che porta l'Ortigia ai preliminari di Champions e il Telimar in Len Euro Cup.