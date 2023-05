Contratto dei regionali bloccato dalla Corte costituzionale: stop alla copertura finanziaria

Stop dalla corte costituzionale alla copertura finanziaria per il contratto dei regionali. Il provvedimento in particolare ingrandisce la sua lente su salario accessorio e riclassificazione del personale. Due indennità che “pesano” per oltre 5 milioni di euro. La manovra del governo della Regione Siciliana non ha convinto i magistrati. Quei soldi erano stati ricavati in bilancio attraverso una politica di spending review. Ma evidentemente la corte costituzionale non è convinta della bontà dell’operazione.

La Regione aveva indicato la copertura giustificandola con dei tagli alla spesa. Queste norme, stoppate adesso dalla corte costituzionale, riguardano il contratto dei regionali scaduto nel 2021. La trattativa per il rinnovo è tutt’ora in corso e non senza polemiche. Non è certo la prima volta che la Regione Siciliana si vede “bocciare” le proprie manovre su questi temi.