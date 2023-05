Siracusa, domenica all'Urban Center il Premio Musicale intitolato a Corrado Maranci

Si terrà domenica 21 alle ore 19, all’Urban Center di via Nino Bixio 1, a Siracusa, la XVI edizione del Premio Musicale, intestato al noto maestro siracusano Corrado Maranci.

Patrocinata dal Comune, la manifestazione è organizzata dall’Associazione Musicale “Cori di Val d’Anapo”, presieduta da Tonino Bonasera, cantante di musica popolare e protagonista di numerose tournée in nel mondo, coadiuvato dallo scrittore Corrado Di Pietro, nella qualità di direttore artistico.

Anche quest’anno i riconoscimenti sono andati a rinomati artisti del panorama musicale regionale e nazionale: il compositore e chitarrista Tom Sinatra, per la musica world; il fisarmonicista Ivano Biscardi, per la musica classica; il cantante e batterista Roberto Catanzaro, per la musica leggera; il sassofonista Fabio Tiralongo, per la musica jazz; il virtuoso del pianoforte Antonio Canino; la cantante Giusy Schilirò, per la musica popolare; il soprano Marianna Cappellani, per la musica lirica; il gruppo folkloristico Palmarum Insula, per la musica folk; il pianista William Leni, per la musica classica.

Il Premio Maranci Giovani è andato al giovanissimo batterista siracusano Anthony Gianni.

Il premio speciale per il teatro e il cinema è stato assegnato all’attore e regista Bruno Torrisi.

La cerimonia di premiazione sarà condotta dalla storica presentatrice del Premio, Denise Spicuglia.