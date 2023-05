Candidata a sindaca a Siracusa polemizza con l'assessora Carbone

“L’assessore Carbone, come il Sindaco Italia, non gradisce le critiche e ne fa questione personale di lesa maestà”. Così Renata Giunta, candidata a sindaca di Siracusa per la coalizione democratica e progressista. “Parla addirittura di disinformazione, ignorando forse gli audio messaggi pieni di fake news che il suo sindaco fa circolare per distorcere il mio programma elettorale e danneggiare me e la mia coalizione". “Vorrei suggerire all’assessore Carbone di pensare a come imposta la sua di campagna elettorale, perché, francamente, stabilire anche cosa devono dire gli altri, mi sembra davvero troppo, perfino per lei”.

"La città di Siracusa ha un solo consultorio, questo è un problema serissimo a cui non si è data importanza. Apprendiamo in campagna elettorale, che dopo mesi di lavoro, l’assessore ha individuato due stanze in via Foti che verranno aperte, ma non si specifica quando”. “Meglio di niente, festeggeremo quando saranno aperte e funzionanti, pur ritenendole davvero poca cosa”. "Ci dispiace, altresì, non aver mai letto prese di posizione della Carbone sulle lungaggini dell’ASP”. “Nel frattempo - conclude Renata Giunta - lo ricordo all’assessore, la sanità delle famiglie rimane a pagamento”.