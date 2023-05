A Giarre tempo di eventi d'estate: dall' 1 al 4 giugno la 'Notte bianca'

Torna a Giarre la notte bianca. E si fa in quattro. 1,2,3,4 giugno 2023, sono le date della grande kermesse organizzata dalla Pro loco e che, ogni anno, regala emozioni, portando in città oltre 15 mila persone. Un turbinio di eventi che si concentreranno nei punti più suggestivi del centro storico giarrese: via Callipoli, corso Italia, piazza Duomo, piazza Arcoleo e piazza Carmine. E nella 13 edizione, per la prima volta, ad impreziosire l’evento, ci sarà lo Street Food Fest, organizzato da Etnazar.

Una manifestazione itinerante che nasce dalla passione per il buon cibo, l’amore per il territorio , coniugando l’idea di promuovere un momento conviviale e valorizzando le eccellenze locali anche attraverso nuove rivisitazioni. Etnazar vuole dare spazio alle migliori aziende del territorio, rispettando le tradizioni e il sapore dei prodotti artigianali, esaltandone luogo e aziende. Con un ospite d’eccezione, Sasà Salvaggio, che presenzierà durante la manifestazione. Tutto nelle notti giarresi – notti di stelle -Street food, giunta alla sua 13 edizione, sarà ufficialmente presentata nel corso di una conferenza stampa, venerdì 26 maggio alle 11, nel salone degli Specchi del Municipio.